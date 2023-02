Talentschmiede beginnt bereits im Kindes- und Jugendalter und individuelle Potenziale sollten erkennbar gefördert werden. In Anlehnung an die bereits seit vielen Jahren stattfindende Hochschulpreisverleihung haben die Stadt Koblenz auf Initiative der Dezernentin für Bildung und Kultur, PD Dr. Margit Theis-Scholz, und die Sparkasse Koblenz 2018 eine sogenannte Lorbeerrunde ins Leben gerufen, um Leistungen und Engagement der Schüler besonders zu würdigen.

„Es ist eine Anerkennung an die Schülerinnen und Schüler, die in den Kategorien Sprache und Literatur, MINT, Musik und Kunst sowie in Sport bei Schulwettbewerben hervorgetreten sind“, nennt Margit Theis-Scholz die Kategorien, in denen Ehrungen erfolgt sind. Gemeinsam mit Frank Roth, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Koblenz, konnte die Bildungs- und Kulturdezernentin der Stadt Koblenz jüngst im Rahmen einer Feierstunde die Leistungen von insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler im historischen Rathaussaal entsprechend würdigen.

Mit Blick auf die zurückliegenden Corona-Jahre sei das erfolgreiche Engagement bei den diversen Wettbewerben noch einmal höher einzuschätzen, erklärte Theis-Scholz während der Ehrung. „Es war nicht einfach in den vergangenen beiden Jahren, in denen unter anderem Homeschooling auf der Tagesordnung stand, überhaupt an Wettbewerben teilzunehmen. Von daher muss eine solche Motivation besonders gewürdigt werden. Diese Anerkennung soll auch Ansporn und Anreiz sein, weiterzumachen“, so die Bildungs- und Kulturdezernentin.

„Die Förderung engagierter Schülerinnen und Schüler liegt uns sehr am Herzen. Daher ist die Lorbeerrunde eine Auszeichnung für junge Menschen, die wir gerne unterstützen“, sagte Frank Roth als Vertreter der Sparkasse Koblenz, der für jeden Geehrten neben dem obligatorischen Lorbeerkranz auch eine Geldspende im Gepäck hatte.

Mit Blick auf die Anzahl der Schulen, die Schülerinnen und Schüler zur Lorbeerrunde für das Schuljahr 2021/2022 beim städtischen Bildungsbüro gemeldet hatten, hofft Margit Theis-Scholz unterdessen bei der kommenden Runde auf eine größere Beteiligung der Bildungseinrichtungen. „Schließlich soll herausragendes Engagement auch gewürdigt werden“, so die Kultur- und Schuldezernentin, die Geehrte vom Max-von-Laue-Gymnasium, Hilda-Gymnasium sowie der Integrativen Realschule plus Vallendar begrüßen dürfte. Ihr Dank galt unterdessen Moderatorin Kathi Hopf und Musikerin Amelie Derksen, die die Preisverleihung im Koblenzer Rathaus mitgestalteten.

Bild: Viel Freude bereitete die Lorbeerrunde im historischen Rathaussaal nicht nur Frank Roth von der Sparkasse Koblenz (links) und der Koblenzer Kultur- und Bildungsdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz (Mitte), sondern auch den Geehrten, wie hier Dimitrina Dimova, die für ihre Leistungen in einem Essay-Wettbewerb der Havard Universität geehrt wurde. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf