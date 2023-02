Koblenz (ots) – Am Nachmittag des 06.02.23 beabsichtigte ein 40-jähriger Mann gegen 14.00 Uhr in der Schönbornsluster Straße in Koblenz einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Zu diesem Zweck führte er einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag in einer Tasche mit. Vor einem der dortigen Gebrauchtwagenhändler hielt ein schwarzer Mercedes mit WO- Kennzeichen, besetzt mit drei männlichen Personen,

vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Man gab sich dem o.g. Mann gegenüber als Polizei aus und erklärte ihm, seine Tasche nach Betäubungsmitteln durchsuchen zu wollen. Nachdem das Opfer dem Beifahrer die Tasche übergeben hatte, entfernten sich die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.