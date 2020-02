Werk Bleidenberg – Termine online buchen

Auch in diesem Jahr werden für Kinder und Jugendliche in Koblenz und Umgebung wieder unterschiedliche spannende und interessante Bildungsveranstaltungen von ganz unterschiedlichen Trägern im Werk Bleidenberg angeboten. Sie umfassen umweltpädagogische, naturwissenschaftliche, kulturelle, künstlerisch-ästhetische und freizeitpädagogisch geprägte Veranstaltungen.



Der Belegungskalender für private Feiern ist auf der Homepage der Stadt Koblenz unter

www.koblenz.de/leben-in-koblenz/freizeit/werk-bleidenberg/

veröffentlicht.



Eine Reservierung für Kitas, Schulen und private Nutzer ist ausschließlich online möglich. Das Reservierungsformular steht auf

www.koblenz.de/leben-in-koblenz/freizeit/werk-bleidenberg/reservierung-werk-bleidenberg/ .

Das Programmheft ist derzeit noch in Bearbeitung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2020