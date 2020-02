Einbruch in Friseursalon

Koblenz (ots) – In der Nacht zum 04.02.2020, drangen unbekannte Täter in einen Friseursalon im Koblenzer Markenbildchenweg 31 ein. Diese schlugen im rückwärtigen Bereich (Innenhof) eine Fensterscheibe ein, öffneten die Verriegelung und kletterten ins Geschäft. Das Büro wurde durchsucht. Hierbei fiel dem oder den Tätern in geringer zweistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2020