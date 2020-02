Polizei Koblenz sagt DANKE

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 05.02.2020, 21.55 Uhr, fahndeten Beamte der Koblenzer Polizei im Bereich des Bahnhofs nach einer männlichen Person, die zuvor ein Körperverletzungsdelikt begangen hatte. Als der 40-Jährige am Bahnhofsvorplatz einen herannahenden Streifenwagen erblickte, trat er die Flucht zu Fuß in die Bahnhofstraße an. Ein entgegenkommendes Pärchen sah den Tatverdächtigen, der vor den Beamten flüchtete. Der Passant packte diesen beherzt an dessen Rucksack und hielt ihn daran fest. Anschließend konnte er festgenommen werden. Danach zog der “Helfer” in aller Bescheidenheit seines Weges. Dieses, nicht selbstverständliche Verhalten des unbekannten Mannes, ist der Polizei auf diesem Wege ein großes DANKESCHÖN wert.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2020