Ravi Walther Coote massierte ehrenamtlich für die Caritas – 61 Massagen in 31 Stunden – Montessori-Kinderhaus freut sich über Spende von 610 Euro

Nach der Premiere im vergangenen Jahr war es die Fortsetzung einer ganz besonderen Spendenaktion. Ravi Walther Coote bescherte mit Wellnessmassagen wohltuende Auszeiten – und das sogar gratis. „Mein Wunsch war es, Menschen, die von der Caritas begleitet werden und sich eine Massage normalerweise nicht leisten können, eine Zeit der Entspannung zu schenken“, sagt der sozial engagierte Fachpraktiker für Massage, Wellness und Prävention. Die Unterstützung der Caritas ist für den ehemaligen Koblenzer ein großes Herzensanliegen. Mittlerweile lebt Ravi Coote in Frankfurt und nahm gerne an vier Tagen die weite Anreise in Kauf.

61 Massagen, 31 Stunden ehrenamtliches Engagement

Die Resonanz war überaus erfreulich, was insgesamt 61 Massagen belegen. Der engagierte Ehrenamtliche „knetete“ 31 Stunden verspannte Muskeln. Die Kunden, u. a. Senioren mit kleiner Rente, Menschen im Sozialleistungsbezug oder aus dem Niedriglohnsektor, freuten sich über eine 30-minütige Massage für den Nacken, die Schulter und den Rücken.

Darüber hinaus waren auch Menschen außerhalb der Caritas-Familie herzlich willkommen. Nach dem Genuss der Massage konnte freiwillig für das Montessori-Kinderhaus gespendet werden. Am Ende kam ein stolzer Betrag von 610 Euro zusammen.

Montessori-Kinder freuen sich auf sportliche Erfolgserlebnisse

Strahlende Gesichter gab es bei der Spendenübergabe im Montessori-Kinderhaus auf der Koblenzer Karthause. In der integrativen Caritas-Kita werden 30 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne Maria Montessoris gefördert. „Ich bin begeistert, wie herzlich und selbstverständlich Inklusion und Gemeinschaft in der Kita gelebt werden“, berichtet Ravi Walther Coote über seine Motivation. Dank der Spendenaktion wurden ein großes Schaukeltuch sowie psychomotorische Spiel- und Sportmaterialien angeschafft. Wieder einmal verknüpfte Wellness für den guten Zweck wohltuende Momente von Erwachsenen mit sportlichen Erfolgserlebnissen von Kindern.

Fotos 1 – 2 (Marco Wagner)

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe im Montessori-Kinderhaus.