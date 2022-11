Neuwied (ots) – Neuwied – Eine 87-jährige Frau meldete am 14.11.2022 gegen 13:00 Uhr ein dubioses Zusammentreffen mit angeblichen Wasserwerker. Die männliche Person habe sie soeben an ihrer Hausanschrift abgepasst, als sie vom Einkaufen kam und sei mit ihr in ihre Wohnung gegangen, angeblich um die Wasserleitungen zu überprüfen, da Säure im Trinkwasser sei. Sie habe die Person zu keinem

Zeitpunkt aus den Augen gelassen und sei diese auch schließlich wieder los geworden, ohne dass ihr ein Schaden entstanden sei. Die Person habe sich mit einem dubiosen, grün weißen Handwerkerausweis ausgewiesen. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. In der letzten Tagen mehren sich solche Hinweise, zu einem Schadenseintritt ist es bislang nicht gekommen.