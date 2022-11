Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 17.11.2022 fanden ab 19 Uhr Kontrollen in den Shisha-Bars im Stadtgebiet durch die Polizei Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Stadt Koblenz und der Berufsfeuerwehr statt.

Hintergrund der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Bars im Hinblick auf allgemeine Sicherheitsauflagen, Verstöße gegen den Brandschutz, Steuerdelikte und Jugendschutz. Die Räumlichkeiten wurden im Zuge der Maßnahme auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Luft überprüft, da ein zu hoher Ausstoß von Kohlenmonoxid gesundheitsgefährdend sein kann. In einer Shisha-Lounge waren zudem keine vorgeschriebenen Brandmelder installiert.

In einer weiteren Shisha-Bar konnten gefälschte Impfausweise sichergestellt werden. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren mit dem Anfangsverdacht der Urkundenfälschung eingeleitet. Zudem konnte unverzollter Tabak aufgefunden und sichergestellt werden. Die Maßnahmen wurden gegen 22 Uhr beendet.