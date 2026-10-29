Neuwieder Knuspermarkt startet am 20. November

Eine Prise Zimt in der Luft, dort ein bisschen Zuckerguss und ganz viel Lebkuchen-Zauber: In der Vorweihnachtszeit wird in der Deichstadt wieder geknuspert. Denn der Knuspermarkt – Neuwieds Weihnachtsmarkt – lockt von Freitag, 20. November, bis Mittwoch, 23. Dezember, wieder auf den Luisenplatz in der Neuwieder Innenstadt. Mit Ausnahme von Totensonntag am 22. November hat der Knuspermarkt täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wie immer kann an den Gastronomieständen freitags und samstags länger, nämlich bis 22 Uhr, geschlemmt werden.

Ob an ausgewählten Ständen nach Geschenken stöbern oder gemütlich bei einem Punsch den Vorweihnachtsstress vergessen und entschleunigen: Auf dem Knuspermarkt lässt sich auch dieses Jahr wieder hervorragend auf Weihnachten einstimmen. Dabei darf natürlich auch die Regionalladenhütte “Amalie” nicht fehlen. Wie in den vergangenen Jahren wird dort eine breite Palette an Produkten lokaler Anbieter zum Verkauf angeboten. Ebenfalls seit Jahren etabliert präsentieren in der Sozialhütte abwechselnd gemeinnützige Vereine und Organisationen ihre Waren und verkaufen diese für den guten Zweck.

Hoch hinaus & summen erlaubt

Hoch hinaus ragen beim diesjährigen Knuspermarkt erneut nicht nur die beiden hölzernen Kirchtürme des meterhohen Adventskalenders. Denn nach dem Erfolg im vergangenen Jahr verzaubert ebenfalls wieder das Riesenrad auf dem Luisenplatz mit seinem nostalgischen Charme. Während es dort gemächlich seine Runden dreht, lässt sich das festliche Lichtermeer aus einer ganz besonderen Perspektive genießen.

Einen Hauch Nostalgie verspricht zudem das Kinder-Knusperland. Aber natürlich nicht nur. In den Hütten werden dieses Mal bekannte Kinderlieder lebendig. Welche Melodien sich wohl in den Häuschen verstecken? „Das verraten wir zwar noch nicht“, gesteht Veranstaltungsplanerin Fabienne Mies vom Neuwieder Stadtmarketing, aber: „Mit dabei sind natürlich altbekannte Klassiker genauso wie neuere Hits, die sich bei den Jüngsten gerade an Beliebtheit erfreuen.“ Gewiss ist jedoch auch: „Wir zaubern eine liebevolle Hommage an diverse Melodien. Und der Spaziergang durchs Kinder-Knusperland lohnt sich nicht nur für die Kleinsten“, verspricht Mies.

Ein weiteres Highlight auf dem diesjährigen Knuspermarkt wird zudem der Erlebnisbus sein. Ganz getreu des Namens des Neuwieder Weihnachtsmarktes wird dieser dieses Mal zu einem knusprigen Lebkuchen-Erlebnis. Zudem wird das weihnachtliche Markttreiben durch ein buntes Rahmenprogramm abgerundet. An den letzten Details wird zurzeit noch gefeilt, bevor es Mitte November bekanntgegeben wird.

Glühwein-Preis bleibt stabil

Bei einem Weihnachtsmarkt-Besuch darf sicherlich auch nicht ein weihnachtliches Heißgetränk fehlen. „Und da haben wir gemeinsam mit unseren Partnern von der W. Meyer Eventgastronomie Neuwied und der Schaustellerfamilie Wöbbeking richtig gute Nachrichten“, freut sich die Knuspermarkt-Organisatorin und verkündet: „Die Preise für Feuerzangenbowle, Glühwein, Kinderpunsch und Co. bleiben wie im vergangenen Jahr gleich.“

Mehr Mehrweg, weniger Müll

Wo auf Festen genascht wird, fällt immer auch Müll an. Um den beim Knuspermarkt zu reduzieren, gibt es dieses Jahr eine Neuerung. Neben dem bewährten Pfand auf Gläser gibt es nun auch Mehrweggeschirr – ebenfalls gegen Pfand – auf dem das Essen serviert wird. Es gibt allerdings auch zwei Ausnahmen: Papier-Spitztüten für beispielsweise Pommes oder Churros sowie Pergamentpapier als Unterlage für Crêpes wird es weiterhin geben.

Ebenfalls jetzt neu möglich: „Wer sich in der Mittagspause was zu essen vom Knuspermarkt gönnen möchte, kann sich übrigens gerne auch eigene Behälter mitbringen, in die dann die Standbetreiber das Essen füllen“, erklärt Nathalie Schneider, stellvertretende Leiterin des Amtes für Stadtmarketing.

BUZ (Neuwied-Knuspermarkt):

Auch beim diesjährigen Knuspermarkt wird das schnucklige Riesenrad wieder ein echter Blickfang sein. Foto: Patrick Gawandtka