Adventszeit ist Vorlesezeit. Ab sofort gibt es wieder einen „Adventskalender zum Zuhören und Mitmachen“ für Grundschulen in der Stadtbibliothek Koblenz.

Mit Vorlesegeschichten und Rätseln sollen Kinder der 2. bis 4. Klasse in der Adventszeit für Geschichten und das Lesen begeistert werden. In diesem Jahr hat der Autor THiLO exklusiv die Geschichte „Der Weihnachtszirkus der Wünsche“ für die landesweite Leseförderaktion geschrieben.

Der erste Dezember naht und die Kinder hoffen auf Schnee. Turgut, Leni und Milo freuen sich auf den Weihnachtszirkus, entdecken beim Aufbau Spannendes und finden in Pinguin Flaps einen neuen Freund. Als plötzlich die Schneemaschine manipuliert, Spielzeuge zerstört und Weihnachtsplätzchen verdorben werden, bittet der Zirkusdirektor die Kinder um Hilfe. Sofort machen sich die kleinen Weihnachtsdetektive auf die Suche nach den Tätern. Wer steckt hinter den rätselhaften Vorfällen?

An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrkräfte den Kindern ein Kapitel aus der Geschichte vor. Die Kapitel können durch Rätsel und Aufgaben ergänzt werden. Wer alle Rätsel löst, erhält einen Lösungssatz und kann an einer Verlosung in der Stadtbibliothek teilnehmen.

Der „Adventskalender“ wurden von der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“ unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz erstellt.