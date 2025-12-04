Weihnachtsmarkt in Bendorf: Umleitung der Linie 8

Von Freitag, 05.12.2025 (ab 15 Uhr), bis Montag, 08.12.2025 (8.30 Uhr), findet der Bendorfer Weihnachtsmarkt statt. In dieser Zeit wird die Hauptstraße zwischen Siegburger Straße und Steinstraße für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Busse der Linie 8 in Richtung Koblenz werden wie folgt umgeleitet:

Ab der Haltestelle „Stadtpark“ über Luisenstraße, Engersport, Engerser Straße, Ringstraße, Rheinstraße, Untere Vallendarer Straße und Bahnhofstraße zur Ersatzhaltestelle „Bendorf-Friedhof

In Richtung Bendorf-Sayn fahren die Busse der Linie 8 den regulären Linienweg

Weihnachtsmarkt in Arzheim: Verkürzter Linienweg der Linie 10 und Umleitung der Linie 29

Aufgrund des Weihnachtsmarkts in Arzheim werden der Dorfplatz und die Hinterdorfstraße zu folgenden Zeiten voll gesperrt:

Samstag, 06.12.2025, 16:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag, 07.12.2025, 12:00 bis 20:00 Uhr

In dieser Zeit gelten folgende Umleitungen für die Linien 10 und 29:

Linie 10:

Verkürzter Linienweg bis zum Kreisverkehrsplatz in der Kreisstraße, dort wenden die Busse. Die Linienfahrten enden und starten an der Haltestelle „Am Kapellchen“.

Die Haltestellen „Im Pelzer“, „Spillesje“, „Schulplatz“, „In der Strenge“ und „Herman-Löns-Straße“ entfallen.

Linie 29 Richtung Niederberg:

Durch die Unterdorfstraße und In der Strenge zur Haltestelle „In der Strenge“. Ab hier normale Linienführung.

Die Haltestellen „Spillesje“ (Richtung Niederberg) und „Schulplatz“ entfallen

Für den Rückweg gilt die reguläre Linienführung.