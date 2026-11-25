Wenn sich die historische Gießhalle der Sayner Hütte im warmen Lichterglanz präsentiert und der Duft von winterlichen Köstlichkeiten über das Gelände zieht, beginnt wieder der „Weihnachtliche Hüttenzauber“. Am dritten Adventswochenende, vom 11. bis 13. Dezember 2026, lädt die Stiftung Sayner Hütte wieder zu diesem besonderen Weihnachtsmarkterlebnis ein.

Inmitten des einzigartigen Industriedenkmals erwartet die Besucherinnen und Besucher ein liebevoll ausgewählter Markt mit Kunsthandwerk, Design, regionalen Manufakturen und außergewöhnlichen Geschenkideen. Zahlreiche Aussteller präsentieren handgefertigte Produkte, individuelle Geschenkartikel und hochwertige Arbeiten aus unterschiedlichsten Gewerken. Damit bietet der Hüttenzauber eine stimmungsvolle Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt und lädt zum entspannten Bummeln, Entdecken und Genießen ein.

Die eindrucksvolle Architektur der historischen Gießhalle schafft dabei eine ganz besondere Atmosphäre. Zwischen filigranen Eisenkonstruktionen, festlicher Beleuchtung und weihnachtlicher Dekoration verbindet sich die Geschichte des Ortes mit der Magie der Adventszeit.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Gäste können sich auf ein vielfältiges gastronomisches Angebot freuen, das den Besuch mit winterlichen Spezialitäten und heißen Getränken abrundet.

Dank der guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zahlreicher Parkmöglichkeiten rund um die Sayner Hütte steht einem entspannten Besuch nichts im Wege. Kostenfreie sowie gebührenpflichtige Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes.

Der Eintritt zum Weihnachtlichen Hüttenzauber beträgt 3 Euro. Eintrittskarten sind ausschließlich vor Ort an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.saynerhuette.org oder im Besucherzentrum der Sayner Hütte (Tel.: 02622 98 49 550, E-Mail: info@saynerhuette.org).

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