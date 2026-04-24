Pünktlich zur Saisoneröffnung der Koblenzer Gartenkultur am Sonntag, 26. April, von 11 bis 18 Uhr, geht der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wieder in Betrieb. Nach dem bedauerlichen Stillstand im vergangenen Jahr haben die Stadtgärtner die Anlage umfassend überarbeitet: Das unterirdische Rohrsystem ist saniert, die Spielfläche neu verfugt. Nun soll der seit 2011 bestehende Wasserspielplatz wieder zuverlässig für Abkühlung sorgen.

Zur Eröffnung verwandeln sich die Wiesen am Deutschen Eck in einen Treffpunkt für Gartenfreunde und Familien. Höhepunkt sind der Gartenmarkt und die große Pflanzentauschbörse. Offiziell eröffnet wird die Saison um 13 Uhr durch Oberbürgermeister David Langner.

Der Gartenmarkt mit ausgewählten Ausstellern bietet Pflanzenneuheiten, Raritäten und Ideen für Garten und Balkon. Ergänzt wird das Angebot durch Gartenkunst und Ausstattung. Die Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei beraten vor Ort, während die BUGA-Freunde Koblenz erneut ihre beliebte Tauschbörse organisieren. Im Blumenhof neben der St. Kastor Kirche ist eine Bonsai-Ausstellung zu sehen. Fachleute geben Einblicke in Pflege und Gestaltung der Miniaturbäume.

Auch das Rahmenprogramm richtet sich an die ganze Familie: Stelzenläufer Ed Wood ist als „lebendiger Baum“ unterwegs, Tim Salabim sorgt ab 13. 30 Uhr für Unterhaltung, und für Kinder gibt es Mitmach- und Bastelangebote. Regionale Anbieter ergänzen das Fest kulinarisch. Der Eintritt ist frei.

Fotos:

(Stadt Koblenz / Alexander Fink): Archivbild – Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck