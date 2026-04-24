Das Stadtarchiv Koblenz bietet mit seiner Podcastreihe „Hinterher weiß man immer mehr!“ Einblicke in die Stadtgeschichte und in den Archivalltag. Mit wechselnden Gesprächspartnern, Zeitzeugen und Experten wird in dem Format über stadtgeschichtliche Themen, neue, spannende und bedeutende Archivalien und/oder über Aktuelles beziehungsweise Interessantes aus dem Alltag im Stadtarchiv gesprochen.

In der neuesten Folgen steht anlässlich des Tags des Deutschen Bieres am 23. April die Geschichte der Königsbacher-Brauerei im Fokus. Seit wann besaß die Stadt Koblenz das Recht zum Bierbrauen? Ab wann und von wem wurde dieses Recht an der Königsbach umgesetzt? Wie war der Arbeitsalltag in der Brauerei und welche Konsequenzen hatte eine Missachtung des betriebsinternen Alkoholverbots? Das sind nur einige Fragen und Themen, die in der neuen Podcast-Folge thematisiert werden.

Der Podcast wird auf der Homepage, dem Blog des Stadtarchivs sowie bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Apple Podcast veröffentlicht.

Insgesamt laden bereits 20 Folgen von „Hinterher weiß man immer mehr!“ zum Zuhören und Lernen ein. Mehr zu dem Thema findet sich auch im Internet unter www.koblenz.de/stadtarchiv

Bildunterzeilen:

Eine Ansichtskarte der Königsbacher Brauerei samt Brauerei-Ausschank und Biergarten um 1950. Foto: StAK FA 4,21 Nr. 8 Bild Nr. 81

Im Koblenzer Stadtarchiv gibt es zahlreiche Archivalien, die 2024 bei der Auflösung der Büros der Königsbacher Brauerei übernommen werden konnten. Foto: Stadtarchiv Koblenz/Dr. Katharina Thielen