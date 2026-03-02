Sondersendung zum Internationalen Frauentag am 8. März im Offenen Kanal OK4

Frauen übernehmen in Koblenz Verantwortung – in Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Ehrenamt. Dennoch sind sie in vielen Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert oder bewegen sich in strukturell männlich geprägten Entscheidungsräumen. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März rückt die Koblenzer Gesprächsreihe „WAS SIE ANTREIBT …“ genau diese Frauen in den Mittelpunkt.

Seit Ende 2024 laden die Moderatorinnen Alexandra Klöckner und Margit Theis-Scholz im Offenen Kanal Koblenz regelmäßig weibliche Persönlichkeiten aus Koblenz und der Region zum Gespräch ein. Das Format versteht sich als Porträt- und Diskussionsreihe zugleich: Es schafft Sichtbarkeit, hinterfragt Rollenbilder und stärkt weibliche Gestaltungskraft in der Stadtgesellschaft.

Produziert wird das Programm des Offenen Kanals von Bürgerinnen und Bürgern.

Frauen in Verantwortung – zwischen Amt und Persönlichkeit

Jede Folge beginnt mit der persönlichen Frage nach einer prägenden weiblichen Persönlichkeit. Dieser bewusste Einstieg verbindet individuelle Lebenswege mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Im weiteren Verlauf stehen berufliche Entscheidungen, strukturelle Hürden, Vereinbarkeit von Familie und Karriere, Machtfragen sowie das jeweilige Führungsverständnis im Mittelpunkt.

Der Titel „WAS SIE ANTREIBT …“ spielt mit der doppelten Bedeutung von SIE: Die Einzelperson in ihrem Beruf und der Mensch dahinter, also auch das Frausein an sich. Es geht um die Funktionsträgerin ebenso wie die Frau mit ihren Zweifeln, Überzeugungen und Visionen. Biografische Wendepunkte, prägende Erfahrungen, Mut und Zweifel werden ebenso thematisiert wie die Frage, wie es ist, als Frau Verantwortung zu tragen.

Breites Spektrum weiblicher Verantwortung

Die bisherigen Gesprächspartnerinnen spiegeln die Vielfalt weiblicher Einflussbereiche in der Region wider: Vertreterinnen aus Kultur, Kirche, Bildung, Gastronomie, Justiz und ehrenamtlichem Engagement kommen ebenso zu Wort wie Frauen in Berufen, die traditionell als „untypisch“ für Frauen gelten – etwa im Fahrdienst oder bei der Feuerwehr.

Die Gespräche finden bewusst an den jeweiligen Wirkungsstätten der Protagonistinnen statt und schaffen so Nähe zur lokalen Realität.

Beitrag zur kommunalen Diskussionskultur

In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und großer kommunaler Herausforderungen – von Bildungsfragen über Fachkräftemangel bis hin zu Transformationsprozessen in Wirtschaft und Verwaltung – stellt die Reihe zentrale Fragen:

Welche Perspektiven bringen Frauen in Entscheidungsprozesse ein? Wie verändern sich dadurch ? Und welche strukturellen Rahmenbedingungen braucht es, um echte Chancengleichheit zu ermöglichen?

Mit dem Auftakt 2024 wurde eine langfristig angelegte Reihe ins Leben gerufen. Ziel ist es, weibliche Expertise, Führungsverantwortung und Gestaltungsmacht in Koblenz und Region nachhaltig sichtbar zu machen – nicht als Ausnahme, sondern als selbstverständlichen Bestandteil einer modernen Gesellschaft.

Sondersendung zum Weltfrauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März werden alle bisherigen Folgen im Offenen Kanal OK4 ausgestrahlt. Die Beiträge sind zudem online abrufbar unter: https://kurzlinks.de/3tlj