CDU-Landtagskandidat Philip Rünz empfängt Alexander Dobrindt im Odeon

Koblenz. Die CDU-Koblenz lädt zu einer hochkarätigen politischen Diskussion ein: Unter dem Titel „Klartext im Kino“ wird am Donnerstag, 12. März, der Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt, in Koblenz erwartet. Nach Veranstaltungen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist der Dialog mit dem Bundesinnenminister bereits das dritte politische Glanzlicht der CDU-Koblenz in dem noch jungen Jahr. Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass 17:45 Uhr) im Odeon-Kino in der Löhrstraße 88.

Minister Dobrindt wird zentrale Themen der Innenpolitik beleuchten. Im Fokus stehen die aktuelle Sicherheitspolitik, die Bilanz der neuen Bundesregierung, Fragen der Migration sowie Investitionen in Personal, Infrastruktur und Ausstattung der Polizei.

Durch den Abend führt CDU-Landtagskandidat Philip Rünz, auf dessen Einladung Bundesinnenminister Dobrindt nach Koblenz kommt. Das offizielle Grußwort spricht der CDU-Kreisvorsitzende Josef Oster. Als amtierender Vorsitzender des Innenausschusses ist seine Arbeit eng mit der des Ministers verknüpft. Im Anschluss an die Ministerrede wird es für das Publikum Gelegenheit geben, Fragen an Alexander Dobrindt zu richten.

„Gerade in Zeiten großer politischer Herausforderungen ist der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig“, sagt Philip Rünz. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt einen hochrangigen Gesprächspartner in Koblenz begrüßen dürfen und lade alle Interessierten herzlich ein, im Kinosessel Platz zu nehmen und mitzudiskutieren.“

Mit dem Format wollen die CDU-Koblenz und Philip Rünz politische Inhalte in einem offenen Rahmen präsentieren und den Dialog vor Ort stärken. Anmeldungen sind online möglich unter „www.cdu-koblenz.de/artikel/klartext-im-kino-mit-bundesinnenminister-alexander-dobrindt“, per Mail an info@cdu-koblenz.de oder telefonisch unter der 0261 37098. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.