Städtisches Jugendamt startet Online-Umfrage für Eltern

Welche Unterstützung wünschen sich Familien mit kleinen Kindern? Um das besser einschätzen zu können, startet das Jugendamt der Stadt Neuwied eine Online-Umfrage für Eltern mit Kindern unter drei Jahren sowie für werdende Eltern. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten „Frühen Hilfen“ – Angebote für Familien von der Schwangerschaft bis in die ersten Lebensjahre eines Kindes.

Als „Kinderfreundliche Kommune“ legt die Stadt Neuwied besonderen Wert darauf, Familien frühzeitig zu unterstützen und gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern zu schaffen. Die Ergebnisse der Befragung sollen deshalb in die Weiterentwicklung konkreter Angebote einfließen. Die Verantwortlichen möchte mehr darüber erfahren, welche Angebote Familien kennen und nutzen und wo aus ihrer Sicht weiterer Bedarf besteht. „Die Rückmeldungen der Eltern sind für uns sehr wertvoll“, erklärt Franziska Klein vom Jugendamt der Stadt Neuwied. „Sie helfen uns dabei, unsere Angebote möglichst passgenau auf die Anliegen und Bedürfnisse der Familien in Neuwied und den Stadtteilen auszurichten.“

In der Umfrage geht es unter anderem darum, welche Betreuungsangebote Eltern derzeit nutzen und welche Angebote der Frühen Hilfen sie bereits kennen oder besucht haben, beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen, Stillcafés oder Angebote von Familienhebammen. Außerdem werden Eltern gebeten einzuschätzen, welche Angebote sie auch künftig für wichtig halten und welche Rahmenbedingungen für sie entscheidend sind, zum Beispiel gute Erreichbarkeit oder flexible Teilnahme ohne Anmeldung.

Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig, anonym und dauert 5 bis 10 Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten wie Name oder Adresse erfasst, die Auswertung erfolgt ausschließlich in zusammengefasster Form. Die Online-Umfrage liegt in sechs Sprachen vor und ist ab sofort verfügbar unter: https://t1p.de/h8bby.