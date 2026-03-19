Erfolgreiche Premiere des Repair Cafés für Kinder und Jugendliche

Lahnstein. Das Repair Café im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Programms und erfreut sich großer Beliebtheit. Aufgrund dieser anhaltenden Begeisterung entwickelten das Team des JUKZ und die ehrenamtlichen Helfer gemeinsam die Idee, das Konzept gezielt für die jüngere Generation zu öffnen. Am 13. März wurde dieser Plan in die Tat umgesetzt und ein Nachmittag gestaltet, der ganz im Zeichen des gemeinsamen Reparierens und Entdeckens stand.

Die Räumlichkeiten waren passend zum Thema mit Exponaten wie Volksempfängern und alten Röhrenradios dekoriert. An insgesamt drei Stationen konnten die jungen Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit den erfahrenen Ehrenamtlichen löten, basteln und tüfteln. Elektronische Geräte wurden auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt und eine Modelleisenbahn wurde zum Leuchten gebracht. Dabei stand vor allem das praktische Erleben im Vordergrund. Technik wurde verständlich vermittelt und eigene Ideen konnten direkt umgesetzt werden.

Auf dem Innenhof hatte der Runde Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein zudem eine mobile Fahrradwerkstatt aufgebaut, die ebenfalls auf reges Interesse stieß. Die Kinder lernten unter fachkundiger Anleitung, wie man einen Reifen flickt oder eine Kette instand setzt. Neben der praktischen Hilfe erhielten die Nachwuchsmechaniker wertvolle Tipps rund um die Sicherheit und Pflege ihrer Fahrräder.

Der Workshop bot den Jugendlichen die Möglichkeit, technische Details spielerisch zu entdecken und erste handwerkliche Erfahrungen zu sammeln. Durch die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen wurde Technik verständlich greifbar und aus kleinen Handgriffen entstanden große Erfolgserlebnisse.

Bildunterzeilen

Zahlreiche Kinder, Jugendliche und auch einige Eltern nutzten das Angebot und verbrachten einen abwechslungsreichen Nachmittag im JUKZ. (Fotos: Zoe Gallinger / Stadtverwaltung Lahnstein)