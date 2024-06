Wem ist der Begriff Fake News nicht schon begegnet? Fake News sind verfälschte Nachrichten und kein neues Phänomen. Tückisch an ihnen ist, dass sie auf den ersten Blick nicht von seriösen Quellen zu unterscheiden sind. Bei den klassischen Zeitungen spricht man von „Zeitungsenten“. Ziel dieser Fake News ist es auf diesem Weg Lügen, falsche Tatsachen, erfundene Skandale, politische Hetze oder Propaganda zu verbreiten. Teilweise will man damit auch Geld verdienen oder persönliche Daten abgreifen (Phishing). Wer neugierig geworden sind, kommt zum Stadtteilfrühstück am Mittwoch, 5. Juni ins JuBüZ Karthause.

Zunächst soll sich dem Thema spielerisch im Form eines Quiz angenähert und gemeinsam wahre von unwahren Berichten unterschieden werden.

Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Weitere Informationen gibt es bei Dipl. Soz-Päd,/Soz-Arb. Birgit Korn-Möckel unter der folgenden Telefonnummer: 0261/914 060 000.

Herzliche Einladung zum Stadteilfrühstück am 05.06.2023 ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4.