Für die ordnungsgemäße Durchführung der Landtagswahl am 22. März werden weiterhin Wahlhelferinnen und -helfer gesucht.

Der Bedarf besteht insbesondere für die Urnenwahl in den Stadtteilen Wallersheim, Neuendorf, Lützel und Stolzenfels. Gesucht werden vor allem Wahlvorsteherinnen und -vorsteher, Beisitzerinnen und Beisitzer, sowie vereinzelt auch Schriftführerinnen und -führer und deren Stellvertretungen.

Zusätzlich werden Reservekräfte benötigt, um Absagen oder krankheitsbedingte Ausfälle auszugleichen. Der Einsatz kann sowohl in den Wahllokalen als auch bei der zentralen Briefwahlauszählung in der EPG-Arena Oberwerth erfolgen.

Für die Tätigkeit wird ein Erfrischungsgeld von 40 Euro für Wahlvorsteherinnen und -vorsteher, sowie Schriftführerinnen und -führer (und deren Stellvertretungen) gezahlt. Beisitzerinnen und Beisitzer erhalten 30 Euro..