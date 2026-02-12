Im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein wird es spannend: An insgesamt neun Tagen im März 2026 lädt das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein Familien, Kinder und neugierige Entdeckerinnen und Entdecker zur „Jagd nach der goldenen Kanonenkugel“ ein – einem Mitmach‑Abenteuer, das Geschichte lebendig macht und Groß wie Klein in seinen Bann zieht.

Zwischen dicken Mauern, geheimnisvollen Winkeln und jahrtausendealten Spuren wartet ein Rätselspaß, der die Gäste tief in die 5.000‑jährige Geschichte des Ehrenbreitsteins eintauchen lässt. Ob es auf der Festung wirklich einmal einen Schatz gab, weiß niemand so genau – aber dass hier unzählige Kanonenkugeln lagerten, ist sicher. Vielleicht war ja tatsächlich eine goldene darunter? Wer sich auf die Suche macht, findet es heraus.

Das Suchspiel ist so gestaltet, dass Kinder bei der neu gestalteten Edition des Suchspiels spielerisch mehr über diesen besonderen Ort lernen. Gemeinsam entdecken Familien die Festung aus einer neuen Perspektive, lösen Aufgaben und folgen Hinweisen, die quer durch das beeindruckende Gelände führen. Die Schwierigkeitsstufen sind an das Alter der Teilnehmenden angepasst.

Wer Lust auf eine Mischung aus Geschichte, Abenteuer und Familienzeit hat, sollte sich dieses besondere Erlebnis nicht entgehen lassen. Die goldene Kanonenkugel wartet – bereit, entdeckt zu werden.

Termine

01.03., 07.03., 08.03., 14.03., 15.03., 21.03., 22.03., 28.03. und 29.03.2026

jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein

Kosten: regulärer Wintereintrittspreis

Anmeldung: Nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und loslegen.