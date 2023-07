Der Ideensprint des Projekts „Kultureller Transfer als Kitt unserer Gesellschaft“ (KAKTUS) an der Universität Koblenz läuft.

Dieses Projekt fördert eine gewinnbringende Perspektive auf das Zusammenleben mit Geflüchteten und Zuwander*innen sowie den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in seiner Vielfalt und Heterogenität. Dafür existiert in Koblenz bereits ein starkes Netzwerk als Kitt, vor allem aus vielen großen Vereinen und Organisationen. In der Öffentlichkeit weniger bekannt und organisatorisch schlechter vernetzt sind kleinere und ehrenamtliche Partner*innen, gerade aus dem kulturellen Bereich. Diese Bürger*innen sind jedoch wichtig, um das gesamte Netzwerk zu stärken. Ziel des Projektes KAKTUS ist die Stärkung und Ausbildung eines Multiplikatoren-Netzwerkes von kulturellen Partner*innen, auch über die Stadtgrenzen von Koblenz hinaus. Um KAKTUS weiter umsetzen zu können, benötigt das Projekt Stimmen von Bürger*innen, die für KAKTUS voten. Dies ist bis 21. Juli 2023 möglich unter:

https://pollunit.com/de/polls/citizenscience-wettbewerb

Bei weiteren Fragen können sich Interessierte an Dr. Inka Engel von der Universität Koblenz via E-Mail: transfer@uni-koblenz.de wenden.

Hintergrund

Der Wettbewerb „Auf die Plätze, fertig, Ideensprint!“ wird von Wissenschaft im Dialog und dem Museum für Naturkunde Berlin in enger Zusammenarbeit mit der Citizen Science-Plattform „Bürger schaffen Wissen“ durchgeführt. Das Verbundprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Kooperationspartner*innen des Projekts KAKTUS sind das Institute for Social & Sustainable Oikonomics Koblenz, der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz sowie M*power – Fachstelle für Betroffenenstärkung und Demokratieentwicklung