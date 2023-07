Bendorf/Rhein-Sayn (ots) – Bereits am Samstag 01.07.23, am Vormittag, kam es in der Abteistraße gegenüber dem Schloss Sayn zu einer Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch. Eine Hochzeitsgesellschaft verschaffte sich unberechtigter Weise Zutritt zu einem Innenhof, Stellplatz und stellte dort einen blauen Ford Mustang (Oldtimer), vermutlich NR – Kennzeichen ab um Fotos etc. des Brautpaares zu fertigen. Es lag keine Erlaubnis zum Betreten, Befahren des Grundstückeigentümers vor. Durch den Aufenthalt der Gesellschaft wurde der Kies im Innenhof in Mitleidenschaft gezogen und es entstand Sachschaden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Bendorf, Tel. 02622-94020, pibendorf@polizei.rlp.de , zu melden.