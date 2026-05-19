Die Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung Koblenz und die StadtBibliothek haben für 2026 wieder ein vielfältiges Programm im Rahmen der beliebten Donnerstagsvorträge zusammengestellt. Bei den diesjährigen Themen, von Zeitmanagement verbessern durch Selbstmanagement, Achtsamkeit – die Kraft, die Einsicht schafft, Atem und Stimme bis Entspannt, glücklich und zufrieden, sollte für jede und jeden etwas dabei sein. Interessierte können sich während der Vorträge im Juli und August eine kurze Auszeit mit neuen Impulsen für mehr Entspannung, Lebensfreude und Gelassenheit im (Arbeits-) Alltag gönnen.

Die städtische Gleichstellungsstelle und die StadtBibliothek Koblenz, freuen sich auf interessante Vorträge und einen angeregten Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern.

An insgesamt vier Terminen im Juli und August laden die Veranstalterinnen jeweils um 17 Uhr in die StadtBibliothek auf dem Zentralplatz ein. Eintrittskarten sind ab Montag, 15. Juni, für vier Euro ausschließlich in der StadtBibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 – 15 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Termine im Einzelnen:

30. Juli: Zeitmanagement verbessern durch Selbstmanagement

In einem dynamischen Umfeld wachsen die Anforderungen und Aufgaben, manchmal auch bei steigender Komplexität. Zu viel Arbeit in zu wenig Zeit erledigen zu müssen, ist auf Dauer belastend. Oft bleiben auch wichtige Dinge unerledigt. Welche persönliche Haltung ermöglicht es, souverän und selbstbestimmt zu agieren? Wie gelingt es, notwendige Prioritäten zu setzen? Was braucht es, um den eigenen Arbeitsalltag gekonnt zu planen? Gestalten Sie Ihre Lebenszeit, ohne hektisches Rackern: Verbessern Sie Ihre Selbstwirksamkeit und Ihre Effizienz. Referentin: Beatrix Sieben

6. August: Achtsamkeit – Willkommen Gelassenheit – die Kraft, die Einsicht schafft

Achtsamkeit fördert einen klaren, offenen Geist, schützt vor Stress und stärkt die psychische Widerstandskraft (Resilienz). Regelmäßig ausgeübt, stärkt das Achtsamkeitstraining Ihr Immunsystem, verbessert den Schlaf, fördert Gelassenheit und beugt dem Burnout vor.Achtsamkeit findet zunehmend Akzeptanz in den Unternehmen. Der Arbeitsalltag heute erfordert von Mitarbeiter:innen und Führungskräften hohe Konzentration und starke Fokussierung bei gleichzeitig steigender Hektik und ständig wachsendem Leistungsdruck. Sie halten den Stress im Arbeitsalltag in Schach, arbeiten effektiver und entwickeln einen authentischeren Arbeits- bzw. Führungsstil. Referentin: Anke Brühl-Tschuck

13. August: Atem und Stimme – unsere lebenslangen Begleiter

Atem, Haltung und Stimme sind untrennbar miteinander verbunden. Unsere Stimme – so einzigartig wie ein Fingerabdruck – ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Der Vortrag lädt dazu ein, den Körper als Resonanzraum für Atem und Stimme bewusst wahrzunehmen. Unbewusste

Fähigkeiten werden auf eine bewusste Ebene geholt, um zu sehen, was unser Körper bereits richtig macht und was man verändern kann. Mit klaren Wahrnehmungs- und Atemübungen erfahren wir, wie bewusstes Atmen den Körper, die Stimme und unser Wohlbefinden beeinflusst und verändert. Referentin: Juliane Berg

20. August: Entspannt, glücklich und zufrieden: Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand!

Gesundheit beginnt nicht erst beim Arzt – sie beginnt im Alltag – und bei jedem selbst: In unseren Gedanken, in kleinen Pausen, in der Art, wie wir mit Stress, Anforderungen und unsselbst umgehen. In diesem Vortrag werfen wir einen Blick darauf, wo Gesundheit wirklich anfängt und wie wir sie im Alltag stärken können. Zudem geht es um eine der größten Herausforderungen: dranzubleiben. Denn gute Vorsätze haben wir viele – aber wie gelingt es,neue Gewohnheiten wirklich in den Alltag zu integrieren? Der interaktive Vortrag gibt vielfältige Impulse, motivierende Denkanstöße und alltagstaugliche Strategien, um die eigeneGesundheit Schritt für Schritt bewusster zu gestalten. Referentin: Helga Montag

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Bildunterzeile:

In der StadtBibliothek in Koblenz finden im Juli und August wieder die beliebten Donnerstagsvorträge statt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf