Ab dem 19. Juni 2026 tritt in Deutschland und der gesamten EU eine bedeutende Neuerung im Verbraucherrecht in Kraft: der sogenannte Widerrufsbutton. Online-Händler und digitale Dienstleister werden verpflichtet, ihren Kunden eine einfache, direkte Möglichkeit zum Widerruf von Verträgen bereitzustellen.

Hintergrund: EU stärkt Verbraucherrechte

Die Einführung des Widerrufsbuttons geht auf die EU-Richtlinie (EU) 2023/2673 zurück, die den digitalen Verbraucherschutz verbessern soll. Ziel ist es, das Widerrufsrecht an die Realität des Onlinehandels anzupassen.

Bisher konnten Verbraucher Verträge zwar widerrufen, mussten dafür jedoch oft umständliche Wege nutzen – etwa per E-Mail, Formular oder Brief. Künftig soll der Widerruf genauso einfach sein wie der Vertragsabschluss selbst: mit wenigen Klicks direkt auf der Website oder in der App.

Was ist der Widerrufsbutton?

Der Widerrufsbutton ist eine verpflichtende elektronische Funktion, über die Verbraucher online geschlossene Verträge widerrufen können.

Er muss laut Gesetz:

leicht zugänglich und gut sichtbar sein,

sein, klar beschriftet sein (z. B. „Vertrag widerrufen“),

sein (z. B. „Vertrag widerrufen“), ständig verfügbar während der Widerrufsfrist,

während der Widerrufsfrist, und ohne Hürden nutzbar sein (z. B. ohne Zwang zur Registrierung).

Damit wird der Widerruf erstmals standardisiert und unmittelbar in den digitalen Kaufprozess integriert.

Für wen gilt die Pflicht?

Die Regelung betrifft nahezu alle Unternehmen, die Online-Verträge mit Verbrauchern (B2C) abschließen, darunter:

Online-Shops

Dienstleistungsanbieter

Buchungs- und Plattformanbieter

Anbieter von Finanzdienstleistungen

Nicht betroffen sind reine B2B-Angebote, da hier kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht.

Neue gesetzliche Grundlage

In Deutschland wird die Regelung durch den neuen § 356a BGB umgesetzt, der zeitgleich in Kraft tritt.

Das Gesetz verpflichtet Unternehmen ausdrücklich, eine elektronische Widerrufsfunktion bereitzustellen – ein Verstoß kann rechtliche Konsequenzen wie Abmahnungen nach sich ziehen.

Praktische Auswirkungen für Unternehmen

Für Online-Händler bedeutet die Neuerung einen erheblichen Anpassungsaufwand. Neben der technischen Umsetzung des Buttons müssen auch:

Widerrufsbelehrungen aktualisiert ,

, Datenschutzerklärungen angepasst und

und interne Prozesse (z. B. Bestätigungen) neu gestaltet werden.

Besonders kritisch ist die korrekte Umsetzung: Der Button muss rechtssicher gestaltet sein und darf den Widerruf nicht erschweren.

Ziel: „Widerruf per Klick“

Die Bundesregierung und die EU verfolgen mit der Regelung ein klares Ziel:

Der Widerruf soll künftig genauso einfach sein wie der Kauf selbst.

Damit reagiert der Gesetzgeber auf Kritik, dass Unternehmen den Widerruf bislang oft unnötig kompliziert gestaltet haben.

Der Widerrufsbutton markiert einen weiteren Schritt hin zu mehr Transparenz und Nutzerfreundlichkeit im digitalen Handel. Für Verbraucher bedeutet er eine deutliche Erleichterung. Für Unternehmen hingegen steigt der rechtliche und technische Anpassungsdruck.

Spätestens bis zum 19. Juni 2026 müssen alle betroffenen Anbieter die neuen Anforderungen umgesetzt haben – andernfalls drohen rechtliche Risiken.

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