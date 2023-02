Es ist gar nicht schwer, mit einem Hochbeet oder kleinen Garten üppige und vielfältige Ernten einzufahren. Anja Klein, die bekannte Buchautorin und Bloggerin “im kleinen Horrorgarten” führt ihr Publikum in die Hochbeet-Basics ein. Sie verrät, wie Zeigerpflanzen uns beim Gärtnern unterstützen können, stellt einen Plan für ungeduldige Gärtnerinnen und Gärtner vor und zeigt ganz praktisch, was bei der Aussaat und beim Pikieren von Pflänzchen zu beachten ist.

Die Liebe zum Gärtnern wurde der Kölnerin bereits in die Wiege gelegt. Jahrelang konnte sie ihre Leidenschaft nur auf Fensterbänken, Balkonen und in Hinterhöfen ausleben. Bis sie heimlich, still und leise einen Schrebergarten gepachtet und sich ins Gärtnerleben gestürzt hat. Ihre praktischen Tipps sind für alle Gartenfreunde anwendbar.

Der Vortrag findet anlässlich der Eröffnung der Saatgutbibliothek am Freitag, 3. März 2023 um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz statt. Der Eintritt im Forum Confluentes ist frei.

Weitere Infos unter stb.koblenz.de.