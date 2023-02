Am Mittwoch, 22.02.2023, wird in der Eifelstraße im Bereich des Sportplatzes Moselland mit der Verlegung von Glasfaserleitungen begonnen. Grund für die Verlegung der Glasfaserleitungen ist die Kommunikation von der im Bau befindlichen Feuerwache in der Johann-Baulig-Straße zur Feuerwache 1 in der Schlachthofstraße. Um den Verkehr bestmöglichen Abfluss zu bieten, wird eine Baustellenampel eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 10.03.2023 an.