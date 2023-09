Die Klimakrise verschärft globale Ungleichheiten. Sie betrifft zwar alle Menschen weltweit, doch nicht im gleichen Maß: Arme Menschen sind stärker betroffen als reiche, viele Länder des Globalen Südens stärker als die des Nordens. Besonders ungerecht ist, dass vor allem die Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden, die am wenigsten zu ihrer Entstehung beigetragen haben.

Von den Folgen der Klimakrise sind auch Partner des Fairen Handels betroffen. Welche Auswirkungen hat sie auf ihre Arbeits- und Lebensweise? Was kann der Faire Handel für mehr Klimagerechtigkeit tun und was passiert dazu bereits in Nepal?

Diese und weitere spannende Fragen besprechen wir mit dem Fair-Handels-Produzent Milan Bhattarai von Get Paper Industry aus Nepal.

Get Paper Industry ist eine Kooperative, die handgeschöpftes Papier und Papierprodukte herstellt. Ziel ist es, traditionelles nepalesisches Handwerk zu nutzen, um Frauen, Beschäftigungsmöglichkeit mit guten Arbeitsbedingungen und umweltfreundlicher Produktion zu ermöglichen.

Am Freitag, den 29. September 2023, ab 18 Uhr, lädt der Weltladen Koblenz als Teil der Fair Trade Stadt zu dem Bildvortrag mit anschließendem Austausch bei Fairen Snacks und Getränken ins Dreikönigenhaus (Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz) herzlich ein.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk RLP (ELAN) e. V., dem Fair Handelszentrum Rheinland, sowie dem Fair Handels Importeur WeltPartner statt.

Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Fairen Woche sind unter koblenz.de/fairewoche2023.

Die Faire Woche …

… ist die größte Aktionswoche des Fairen Handels in Deutschland. Sie wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel e.V. in Kooperation mit Fairtrade Deutschland e.V. und dem Weltladen-Dachverband e.V. Die Veranstalter erwarten mehr als 2.000 Aktionen bundesweit, darunter Verkostungsaktionen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Produzentenorganisationen aus verschiedenen Ländern. Weitere Informationen: www.fairewoche.de

Fair Trade Stadt Koblenz:

Seit dem 2. April 2022 ist Koblenz Fair Trade Stadt und ist damit die 785. Fairtrade-Town. Koblenz nennt sich jedoch Fair Trade Stadt. Damit soll der Fokus auf einen ganzheitlichen Fairen Handel (engl. Fair trade) und nicht nur auf Produkte mit dem fairtrade-Siegel gelegt werden. Seit der Zertifizierung beteiligen wir uns nun zum zweiten Mal mit Aktionen an der Fairen Woche.