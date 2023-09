An jedem ersten Mittwoch im Monat findet das Stadtteilfrühstück im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JuBüZ) statt. Von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück, Freunde, Bekannte und auch neue Menschen zu treffen. Somit bietet das Stadtteilfrühstück die ideale Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch, z.B. über Veranstaltungsangebote, Beratungsangebote, Vereine, und vieles mehr.

Das Team des JuBüZ freut sich am 4. Oktober die Kollegin Stefanie Lahm, Sozialarbeiterin B.A., begrüßen zu dürfen. Sie ist als pädagogische Mitarbeiterin im JuBüZ für den Jugendbereich zuständig.

Während des Stadtteilfrühstücks wird sie in die Welt der Influencer einladen: „Willkommen in der Welt von Likes, Subs, Abos und Reichweite! Durch das Internet und vor allen Dingen die Social Media Plattformen hat sich die klassische Werbung, so wie sie viele noch von früher kennen, verändert. Firmen schalten nicht mehr nur Werbeanzeigen in Zeitungen, sondern buchen Influencer um ihre Marken sichtbar zu machen. Und das Geschäft läuft gut. Influencer sind meist junge Menschen mit einer hohen Reichweite, die sich „dumm und dämlich“ verdienen, indem sie Einblicke in ihre Lebenswelt mit der Allgemeinheit teilen. Ein vermeintlich einfacher Job. Aber wie so oft, gilt auch hier: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was bedeutet es, in dieser Branche Fuß zu fassen? Wie viel Zeit benötigt ein Video, das wenige Minuten oder gar Sekunden aus dem Alltag zeigt? Sind Influencer wirklich die Stars von heute?“

Beim Stadtteilfrühstück wird versucht dieser Sache auf den Grund zu gehen und man schaut sich einige Facetten des Berufs des Influencers gemeinsam an.

Das JuBüZ Karthause ist zu finden in der Potsdamer Straße 4, Koblenz-Karthause.