Frank Scherb von pro plus rlp e.V. und Sebastian Beuth von Latscho Koblenz e.V. wurden für Ihr Ehrenamtliches Engagement als Gäste und Vertreter für Ihre Vereine vom Bundespräsidenten in das Schloss Bellevue eingeladen. Im September fand das Bürgerfest im Berliner Amtssitz Frank-Walter Steinmeiers statt. Im Zentrum des Festes stehen Initiativen, Organisationen und Unternehmen, die ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen. Daneben werden ein Kinder- und Jugendprogramm, Live-Musik, Theateraufführungen, Gesprächsrunden und sportliche Aktivitäten sowie Rundgänge durch Schloss Bellevue angeboten. Für besonderes ehrenamtliches Engagement wurden aus Koblenz die Vereine pro plus rlp e.V. und Latscho Koblenz e.V. eingeladen. Deren Vereinsvertreter Frank Scherb und Sebastian Beuth durften das ganze Wochenende auf dem Gelände vom Schloss Bellevue Ihre Vereine vertreten.

“Wir waren sehr erfreut das unser noch junger Verein (gegründet 2019) zu einem solchen Fest geladen war. Durch unseren Kooperationspartner hatten wir die Chance unseren Selbsthilfeverein sowie unsere beiden Projekte näher vorzustellen.”, sagt Frank scherb Vorstand des Vereins. “Das Ehrenamt ist leider nicht mehr so gut angenommen wie früher, man opfert neben seiner Arbeitszeit, seine Freizeit, investiert Zeit, Geschick und Menschlichkeit, aber gedankt wird es einem leider nicht wirklich. Selbsthilfe ist ein wichtiges Angebot, nicht nur für Betroffene. Sichtbarkeit und das ausräumen von Vorurteilen und Ausgrenzung gewisser Thematiken ist ebenso wichtig wie politische oder sportliche Themen”.

„Koblenz ist eine Stadt des Ehrenamtes und wir sind sehr froh, dass unsere Arbeit auf bundesweiter Ebene wahrgenommen und gewürdigt wird.“ Sagt der Vorsitzende von Latscho Koblenz e.V. „Unsere Arbeit ist keine Selbstverständlichkeit, sie kostet viel Zeit, Energie, ist unbezahlt und bedient eine kulturelle Nachfrage, die von der Kommune leider nicht bedient und unterstützt wird.“

Die Koblenzer Organisationen konnten an dem Freitag auf dem Gelände von dem Schloss Bellevue exklusiv geladene Gäste von Ihrer Arbeit überzeugen und mit vielen bekannten Persönlichkeiten ins Gespräch kommen.