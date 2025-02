Ludwigshafen (ots) – Ein 54-Jähriger Ludwigshafener erhielt am gestrigen Tag

(26.02.2025) zwei Nachrichten auf seinem Mobiltelefon, in denen er aufgefordert wurde, die TAN-App seines Online-Bankings zu aktualisieren. Nachdem er nicht reagierte, erhielt der Geschädigte einen Anruf mit einer Ludwigshafener Vorwahl.

Im Laufe des Telefonats wurde er darum gebeten, mehrere Aufträge in besagter App zu bestätigen, was schließlich zu Abbuchungen von insgesamt etwa 1.500 Euro führte. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

– Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Ihre Bank

oder andere Finanzdienstleister erfragen niemals Ihre

Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon

– Erlauben Sie Fremden niemals den Fernzugriff auf ihr Smartphone

oder auf Ihren PC – Betrüger können so ungehindert an alle Daten

gelangen.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/