Am Samstagabend war es wieder soweit: Pünktlich um 18 Uhr startete das Spiel auf dem Mallendarer

Berg. Vor heimischer Kulisse wollten Trainer Veit Waldgenbach und seine Schützlinge eine Reaktion

auf die zuletzt gezeigten Leistungen zeigen. Dabei hatte man mit dem Tabellendritten aus Dansenberg

wirklich starke Gegner vor der Brust. Die Marschroute war trotzdem klar, man wollte früh in Führung

gehen und das Spiel dominieren.

Von Beginn an war zu spüren, dass die Löwen mit den Leistungen der letzten Wochen unzufrieden

waren und zeigen wollten, was in ihnen steckt. Das erste Tor der Partie erzielten allerdings die Gäste,

die nach der bitteren Niederlage im Hinspiel ebenfalls etwas wiedergutzumachen hatten. Das 0:1 und

das kurz darauffolgende 1:2 nach knapp 3 gespielten Minuten sollten allerdings die einzigen Führungen

in diesem Spiel für Dansenberg bleiben. Im Laufe der ersten Halbzeit konnte sich der HVV Stück für

Stück absetzen und somit hochverdient mit 18:14 in die Halbzeitpause gehen. In dieser Phase

dominierte das Team rund um Spielmacher Kalani Schmidt die Partie in allen belangen. In Halbzeit

zwei galt es den Fokus oben zu halten, um den Gästen nicht die Chance auf ein Comeback zu bieten.

Die wiederum hatten sich wahrscheinlich mit dem Gedanken an das Hinspiel (Vallendar drehte einen

sechs Tore Rückstand) einiges vorgenommen und erhöhten den Druck. Nach 45 gespielten Minuten

stand es nur noch 24:23 für Vallendar.

Genau in dieser Phase bewiesen die Löwen aber, warum sie zurecht so weit oben in der Tabelle

stehen. Innerhalb von fünf Minuten konnte man den Vorsprung wieder auf drei Tore ausbauen. Dem

hatten die Gäste ab diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegenzusetzen, zu stark war der HV Vallendar

und zu groß der eigene Frust.

Bis Spielende bauten die Löwen den Vorsprung noch ein wenig aus. So kam es zum verdienten

Endstand von 33:28.

Nach der Karnevalspause geht es für den HVV mit einem Auswärtsspiel am Sonntag, den 09.03.25 um

18:00 Uhr bei den Südpfalztigern weiter.