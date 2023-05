Lahnstein. In der Mensa der Lahnsteiner Goethe-Grundschule fand am 12. Mai 2023 der alljährliche Vorlesewettbewerb der Zweitklässler statt. Die Kinder der Klassen 2a, 2b und 2c hatten im Vorfeld bereits ihre besten Vorlesetalente ermittelt, die sie an diesem großen Vorlesetag vertreten durften.

Die Vorfreude und Aufregung bei den sechs Vorleserinnen und Vorlesern war spürbar, als sie sich dem Wettbewerb stellten. Zunächst lasen die Kinder aus ihren Lieblingsbüchern einen vorbereiteten Abschnitt vor. Anschließend bewiesen sie ihr Können, indem sie einen unbekannten Textabschnitt vorlasen.

Die Jury, bestehend aus Schulleiter Herrn Klein, Oberbürgermeister Lennart Siefert, Silvia Rüdell und Heike Handlos von der Stadtbücherei Lahnstein sowie den Vertreterinnen der Elternschaft Frau Adler (SEB) und Frau Weber (Förderverein), hatte die anspruchsvolle Aufgabe, einen Sieger bzw. eine Siegerin zu wählen.

Die ersten drei Plätze wurden mit einem Buchpräsent belohnt, das großzügigerweise vom Globus Warenhaus zur Verfügung gestellt wurde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Auch die restlichen Teilnehmer erhielten eine kleine Aufmerksamkeit.

Der vierte Platz wurde von Romy Ettwerndt (Klasse 2a), Luca Zenz (Klasse 2a) und Kimberly Hargarten (Klasse 2b) geteilt. Den dritten Platz sicherte sich Paulina Wroblewski (Klasse 2c), während Milan Pruß (Klasse 2b) den zweiten Platz belegte.

Als Sieger des Vorlesewettbewerbs wurde David Fuchs (Klasse 2c) gekürt. Er überzeugte die Jury durch seine souveräne Leseleistung sowohl bei den vorbereiteten als auch bei den unbekannten Texten. Sein Name wird auf dem Wanderpokal, der Leseeule, verewigt.

Bildunterzeilen:

Die strahlenden Siegerinnen und Sieger des Vorlesewettbewerbs vor der Jury- (Foto: Marie-Louise Deusner / Goethe-Schule)