Nicht nur am Gesundheitstag: Bewegung und Beratung beim BGM

„Sitzen ist das neue Rauchen“, heißt es, und gegen beides kann man etwas tun. Wie gesunde Gewohnheiten und Bewegung in den Alltag integriert werden können, das lernten städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Gesundheitstag der Stadtverwaltung Neuwied. Fachleute mehrerer Institutionen boten im Saal der VHS Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen, während eine Etage darüber bei verschiedenen Bewegungskursen sowohl geschwitzt als auch entspannt wurde. Vom gemeinsam zubereiteten gesunden Frühstück mit Ernährungsberatung über Denkspiele und Reaktionsübungen bis hin zu Blutuntersuchungen bot der vom betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ausgerichtete Gesundheitstag der Stadtverwaltung ein umfangreiches Informations- und Mitmachprogramm.

„Die Gesundheit kommt im Arbeitsalltag oft zu kurz“, weiß Gesundheitsmanagerin Regina Mießler und freute sich umso mehr über die zahlreichen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Gesundheitstag besuchten. „Wir bieten das ganze Jahr über verschiedene Bewegungskurse und Fortbildungen an – mit dem Gesundheitstag möchten wir dafür werben, diese kostenfreien Angebote der Arbeitgeberin noch stärker zu nutzen.“ Auch das breite Spektrum an Beratung und Coaching in mentalen Belastungs- und Krisensituationen präsentierten die jeweiligen Kooperationspartner im Rahmen des Gesundheitstages. Oberbürgermeister Jan Einig dankte den ausstellenden Fachleuten und ermunterte erneut alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielfältigen Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu nutzen. „Sie sind in Ihrem Berufsleben immer wieder Belastungen ausgesetzt, die auf Dauer die Gesundheit betreffen können. Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin unterstützt die Stadtverwaltung Sie dabei, gesund zu bleiben, und setzt auf gezielte Prävention“, erläutert er.

Zum Bild:

Am Gesundheitstag der Stadtverwaltung Neuwied wurden Information, Spaß und Genuss gekonnt miteinander verwoben – zum Beispiel beim gesunden Frühstück.

Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier