Das Bibliotheksteam heißt am Donnerstag, 09. Oktober, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Na und?“ von Sonia Coudert.

Im Kindergarten hat Krokodil Bosse das Sagen. Im Piesacken ist er der Größte. Jeden Morgen knöpft er sich ein anderes Kind vor. Und niemand wagt es, sich dagegen zu wehren … bis das Leopardenmädchen Pauline neu an den Kindergarten kommt. Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.