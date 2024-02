In Laufe dieser Woche werden auf dem Kirchplatz St. Peter in Neuendorf zwei Bäume gefällt. Grund hierfür ist, dass die Bäume nicht mehr verkehrssicher sind. Zudem ist es der Startschuss für die Umgestaltung des Vorplatzes in einen attraktiven Quartierstreffpunkt im Rahmen des Förderprojektes „Soziale Stadt Neuendorf“. Der Baubeginn ist im Frühsommer geplant. Während der Arbeiten kann es zu Behinderungen kommen.

2021 wurde eine umfangreiche Beteiligung vor Ort durchgeführt, woraus sich die Planung für den Vorplatz entwickelt hat. Im Mai 2023 wurden diese den Anwohnerinnen und Anwohner noch einmal vorgestellt und über das Vorhaben informiert.

Die Umgestaltung sieht vor den Platz in zwei klar voneinander getrennte Bereiche zu gliedern. Zum einen entsteht ein durchgängigen und nur mit Hochstämmen gegliederten offenen Kirchplatz und zum anderen einen vom Kirchplatz durch Hochbeete getrennten Parkplatzbereich. Der Platz soll vorrangig als öffentlicher Punkt der alltäglichen Begegnung, als Ort für kleinere Veranstaltungen sowie der Vernetzung der Institutionen, die in Neuendorf für die Menschen des Stadtteils tätig sind, dienen. Die derzeitige bauliche Gegebenheit und Nutzung des Kirchplatzes als Parkplatz lassen diese Funktionen nicht zu und würdigen die Bedeutung des Ortes nicht. Durch den Umbau in einen wohnungsnahen Quartiersplatz wird die Öffnung und Nutzung für die Allgemeinheit erreicht. Es wird zu einem Ort der Begegnung und dient als ruhiger Ortsmittelpunkt. Die Neuplanung sieht eine üppige Bepflanzung vor, unter anderem die Pflanzung von sieben Bäumen und lässt den Kirchplatz somit viel grüner dar stehen.

Foto (Stadtteilmanagement Neuendorf/Johannes Kuhl): So sieht der Vorplatz der Kirche St. Peter in Neuendorf aktuell aus.