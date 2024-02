„Kinderfreundliche Kommune“ baut neuen Streetballplatz

Wer in den letzten Wochen den Stadtpark an der Eishalle durchquert hat, wird es bereits bemerkt haben. In unmittelbarer Nähe zum Skateplatz sperrt ein Bauzaun ein etwa 30 mal 15 Meter großes Areal ab. Planierarbeiten sind erledigt, Randsteine gesetzt und an beiden Enden der Baustelle ist eine Grube ausgehoben worden. Was baut die Stadt hier? Ein neues Streetballfeld. Bereits seit 2021 hatte sich der Neuwieder Jugendbeirat dafür stark gemacht – mit Erfolg.

Dass es mit der Baumaßnahme jetzt so zügig vorangeht, ist Oberbürgermeister Jan Einig und der Else Schütz Stiftung zu verdanken. Denn noch vor wenigen Monaten stand der Realisierung des Bauvorhabens eine nicht unbeträchtliche Finanzierungslücke im Wege. Einig versprach dem Jugendbeirat, eine Lösung für dieses Problem zu finden und hielt Wort. Auf der Suche nach potentiellen Fördergebern ging er auf die Stiftung zu, welche das Projekt großzügig unterstützt und dadurch eine zeitnahe Umsetzung möglich gemacht hat.

Für den Jugendbeirat geht damit ein Herzensprojekt in Erfüllung. Nach den Kontaktbeschränkungen während Corona war das Bedürfnis nach Freizeit- und Aktionsflächen bei den jungen Menschen in der Stadt besonders groß. In Befragungen, was in Neuwied am meisten fehlt, ergab sich ein klares Stimmungsbild: Die Jugendlichen wünschten sich einen Basketballplatz. Der Jugendbeirat stellte auf Basis der Befragung einen Antrag im Neuwieder Stadtrat und erhielt dort breite Zustimmung.

Der Stadtpark bot sich aus mehrerlei Hinsicht als geeigneter Standort für den Streetballplatz an: Hier darf es ruhig auch mal etwas lebhafter zugehen, da bei Spiel und Sport keine Rücksicht auf direkte Nachbarn genommen werden muss. Zudem befindet sich der Skateplatz bereits direkt nebenan. So entsteht ein attraktiver und vielseitig nutzbarer Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche.

Der Hype um den überraschenden WM-Triumph der deutschen Basketball-Nationalmannschaft mit dem in Neuwied geborenen Isaac Bonga dürfte die Vorfreude aufs Körbe-Werfen nur noch gesteigert haben. Umso erfreulicher also, dass das Warten auf den Streetballplatz nun bald ein Ende hat: Pünktlich zum Sommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann kann der Platz endlich eingeweiht und an die Neuwieder Jugendlichen übergeben werden.

Bildunterschrift:

Freuen sich auf den neuen Streetballplatz: Der Neuwieder Stadtvorstand, das Jugend- sowie das Bauamt haben bei der Planung und Umsetzung des Bauprojekts eng mit dem Jugendbeirat zusammengearbeitet.

Fotos: Felix Banaski