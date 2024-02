Bereits seit mehr als 100 Jahren wird weltweit am Internationalen Frauentag auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und bestehende Diskriminierungen aufmerksam gemacht.

In diesem Jahr bietet die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz, in Kooperation mit dem DGB Stadtverband Koblenz und dem Fachbereich Soziologie der Universität Koblenz am 08.03.2024 um 15:00 Uhr im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz (Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz), eine Veranstaltung an. Wir nehmen das Thema „Feministische Stadtplanung – was ist das? Etwas Theorie und viele konkrete Beispiele“ in den Blick.

Das Zusammendenken von Feminismustheorien, Soziologie und Stadtarchitektur hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gestaltung von städtischen Räumen. Dabei stehen Gleichberechtigung, Begegnungsmöglichkeiten und die Barrierefreiheit für alle im Mittelpunkt.

Oberbürgermeister David Langner wird auf der Veranstaltung mit einem Grußwort vertreten sein.

Im Anschluss folgt ein kurzer Einblick in den theoretischen Rahmen der Veranstaltung. Der Fokus liegt an diesem Tag aber auf konkreten Ideen für die Innenstadt Koblenz, die in einem interdisziplinären Seminar der Dozentin Astrid Fries entstanden sind. Die Studierenden werden ihre Arbeiten vorstellen.

Interessierte jeden Geschlechts und jeden Alters sind eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Um Anmeldung bis Mittwoch, 6. März 2024, wird gebeten.

Kontakt und Anmeldung:

DGB Stadtverband Koblenz

Telefon: 0261-303060