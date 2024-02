Die Koblenzerin April Wynter setzt sich mit ihrem Roman „Under Flowing Stars“ gegen die Konkurrenz durch und schafft es auf die Shortlist des mit über 30.000 € dotierten Selfpublishing-Buchpreises.

Am 24.02.2024 wurde die Shortlist des Selfpublishing-Buchpreises verkündet. Über 1.300 Titel wurden eingereicht. Zehn Titel schafften es in der Kategorie „Belletristik“ auf die Longlist. Nun bleiben nur noch drei Titel übrig, die im Rennen für den hochdotierten Buchpreis bleiben. Auf der Leipziger Buchmesse im März entscheidet sich, welches der drei Bücher den Preis mit nach Hause nimmt.

April Wynter hat die Jury mit ihrem zeitgenössischen Roman „Under Flowing Stars“ überzeugt. Der Roman spielt während der Ahrtalflut und erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Sara, deren Zuhause durch die Katastrophe zerstört wurde. Hoffnung schenkt ihr der Helfer Jonas, der aus Hamburg anreist, um den Menschen im Ahrtal zu helfen. Neben der fiktiven Liebesgeschichte kommen immer wieder reale Betroffene zu Wort, die ihre Erlebnisse der Nacht in Form von Blogbeiträgen schildern.

In ihrem Fernsehinterview bei der SWR Landesschau erzählt die Autorin, warum sie sich für den Eigenverlag entschieden hat. „Das war vor allem ein zeitlicher Grund. Verlage planen ihr Programm oft mehrere Jahre im Voraus und ich wollte das Buch zeitnah veröffentlichen, damit Menschen sehen, dass noch immer geholfen werden kann.“

Geholfen hat die 30-jährige Koblenzerin nicht nur in den ersten Wochen, sondern auch später über die Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden. Noch immer helfen regelmäßig Freiwillige, Stemm- und Abrissarbeiten im Flutgebiet durchzuführen. Neben der Hilfe an betroffenen Gebäuden, gibt es außerdem die „Wünsch dir was-Aktion“. Über 359.679 € Spendengelder wurden bereits verwendet, um 179 Herzenswünsche von Betroffenen zu erfüllen. „Einen Teil des Preisgeldes würde ich gern verwenden, um jemanden einen solchen Herzenswunsch zu erfüllen. Ein anderer Teil würde an mein Team gehen, ohne das ich das Buch nicht hätte veröffentlichen können. Und der Rest würde in meine nächsten Buchprojekte fließen. Dazu muss ich aber erstmal gewinnen“, so die Nominierte.

Neben ihrem Roman „Under Flowing Stars“, stehen die Titel „Louisenstraße 13 – Der Erinnerungsladen“ von Petra Teufl und Cyan Zane Veil – Maschinenmacht 1“ von E. V. Ring auf der Shortlist. Welches Buch den begehrten Preis mit nach Hause holen wird, entscheidet sich am 22.03.2024 um 16:00 Uhr auf der Leipziger Buchmesse.

Weitere Informationen:

https://april-wynter.de

https://selfpublishing-buchpreis.de

https://dzn-hilfe.com