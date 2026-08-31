Volkshochschule Neuwied bietet neue Online-Vorträge

Auch im aktuellen Semester bietet die Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ wieder eine Reihe von Live-Online-Vorträgen an. Die Webinare entstehen in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen. Thematisch umfassen sie gesellschaftliche und politische Bildung, Kunstgeschichte, Persönlichkeitsentwicklung sowie breitgefächerte Gesundheitsberatung.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 16. September, „Europas digitale Resilienz“. Europa steht vor einer zentralen Frage: Wie können wir unsere digitale Zukunft selbst gestalten? In diesem Live-Online-Vortrag zeigt Martin Hullin, Director des Netzwerks für Technologische Resilienz und Souveränität bei der Bertelsmann Stiftung, warum technologische Resilienz und europäische Lösungen nicht nur möglich, sondern entscheidend für die Sicherung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft und stabilen Demokratie sind.

Am Montag, 21. September, folgt der Vortrag „Einführung in die Tier-Maschine-Interaktion“. Prof. Dr. Oliver Bendel befasst sich mit dem Aufeinandertreffen und dem Miteinander von Tieren und Maschinen – von klassischen Apparaten über Fahr- und Flugzeuge und Landwirtschaftsmaschinen bis hin zu vernetzten, mobilen und autonomen Robotern und KI-Systemen. Zudem skizziert er, was in den nächsten zehn Jahren in diesem Forschungsfeld zu erwarten ist.

Dozent Prof. Dr. med. Ingolf Schiefke informiert in seinem Vortrag „Fettleber – die neue Volkskrankheit“ am Donnerstag, 24. September, darüber, wie sich eine Fettleber heilen lässt. Die Veranstaltung informiert über neueste Erkenntnisse zu dieser Volkskrankheit und leistet so einen Beitrag zur Aufklärung.

Die Vorträge laufen jeweils von 19 bis 20 Uhr und kosten 10 Euro pro Termin. Zugangsdaten zur Teilnahme werden vor dem jeweiligen Vortrag per Mail versendet. Infos zur Webinar-Reihe sowie Anmeldung zu den Vorträgen unter Tel. 02631 802 5510 oder online unter: www.vhs-neuwied.de.