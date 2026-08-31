Sanierung des historischen Gebäudes macht weiter sichtbare Fortschritte

Lahnstein. Stück für Stück kam das Alte Rathaus in Lahnstein wieder zum Vorschein: Das Außengerüst an dem denkmalgeschützten Gebäude wurde abgebaut. Damit wird ein weiterer wichtiger Fortschritt bei der umfangreichen Sanierung und Erweiterung nun auch von außen sichtbar.

Die Arbeiten an der historischen Fassade sind abgeschlossen. Während der moderne und barrierefreie Erweiterungsbau bereits seit Oktober 2025 fertiggestellt ist, laufen im Inneren des Alten Rathauses weiterhin aufwendige Restaurierungsarbeiten.

Dabei steht insbesondere der behutsame Umgang mit der historischen Bausubstanz im Mittelpunkt. Restauratoren arbeiten mit traditionellen Materialien und Techniken und legen ursprüngliche Elemente des Gebäudes wieder frei. Zu den besonderen Entdeckungen zählt ein historischer Wandfries aus der Entstehungszeit des Alten Rathauses im frühen 16. Jahrhundert.

Mit dem Abbau des Gerüstes können Passanten nun wieder einen freien Blick auf die sanierte Außenfassade des geschichtsträchtigen Gebäudes werfen.

Bildunterzeile:

Mit dem Abbau des Gerüsts wurde die frisch sanierte Fassade des Alten Rathauses Stück für Stück wieder sichtbar. (Fotos: Christoph Maier / Stadtverwaltung Lahnstein)