Vom Blatt zum Buch – Herstellung eines Buches nach alter Buchbindetechnik

In diesem zweitägigen Kurs der vhs erlernen die Teilnehmenden die Herstellung ihres eigenen Buches in Fadenheftung unter fachlicher Anleitung einer Buchbindemeisterin.

Angefangen beim Papier arbeiten die Teilnehmenden mit den wichtigsten Werkstoffen eines Buchbinders wie Heftfaden, verschiedenen Leimen, Pappen und Einbandmaterialien.

Gefertigt wird ein Buch in der Größe von ca. DIN A5 und einer Dicke von ca. 2 cm. Das hochwertige Material kann bei der Kursleitung zum Preis von 19 Euro erworben werden. Eigenes Material kann nach Absprache verwendet werden.

Der Kurs findet in der Buchbinderei der Kursleiterin Frau Theuer-Grings in 56332 Burgen an der Mosel statt.

Die Nutzung der Kleinmaschinen, Werkzeuge und Arbeitsschürzen sind im Kursbetrag enthalten und werden von der Kursleiterin zur Verfügung gestellt.

Termin: 28./29.03.2020 jeweils von 9 – 16 Uhr Kosten 74,40 € Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 126-3702/-3711/-3730/-3732/3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.03.2020