Theatertechniken & Improvisationstraining

Für Theatermacher und andere Interessierte. In diesem Workshop an der vhs widmen wir uns dem spontanen Spiel (Agieren und Reagieren, äußere und innere Impulse, Status, improvisierte Szenen …) als auch den Theatertechniken (Stimme, Sprache, Körper, Figuren entwickeln …) und stärken dergestalt unser Standing sowohl für die Bühne als auch im Alltag.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind neben Erfahrung, Humor und Spaß am Spielen und Ausprobieren. Bitte bequeme Kleidung und Schuhe mitbringen.

Babette Dörmer arbeitet seit über 30 Jahren im Off-Theater, sowohl als Schauspielerin, Kabarettistin und Regisseurin.

Termin: 28.03.2020 von 12 – 17 Uhr in der vhs, Hoevelsttr. 6, Saal 1, 2. OG.

Kosten: 28.20 €

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 126-3702/-3711/-3730/-3732/3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.03.2020