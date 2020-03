Einkommensteuererklärung 2019 leicht gemacht

Sie wollen Ihre Einkommensteuererklärung 2019 endlich mal ohne Stress und ganz “entspannt” erstellen? Dann verschaffen Sie sich einen Überblick über den “Steuerdschungel” mit unserem Dozenten Florian Becker.

In diesem Seminar an der vhs beschäftigen wir uns mit folgenden Fragestellungen:

– Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

– Welche Formulare muss ich ausfüllen?

– Wie wird die Einkommensteuer festgesetzt?

– Welche Aufwendungen kann ich in der Steuererklärung geltend machen?

Hinweis: Das Seminar richtet sich inhaltlich hauptsächlich an Arbeitnehmer und Rentner. Aber auch Selbstständige und Freiberufler können nützliche Tipps für ihre Einkommensteuererklärung erhalten.

Termine: 28.03.2020 von 09:00 – 15:45 Uhr oder 25.04.2020 von 09:00 – 15:45 Uhr in der vhs, Hoevelstr. 6, Raum 124.

Kosten: 28,80 €

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 126-3702/-3711/-3730/-3732/3740.

