38. video/film tage vom 31. August bis 03. September 2023 im Haus der Jugend Mainz

Beim filmcamp_023 können interessierte 12 bis 27-jährige vier Tage gemeinsam mit Profis und Gleichgesinnten das Medium Film intensiv kennenlernen. Ob als Regisseur:in, Schauspieler:in, Kameramensch, Cutter:in, Trickfilmer:in, Dokumentarfilmer:in, ist die Entscheidung der Teilnehmenden. Im jeweiligen Workshop lernen sie alles, was es braucht, um in ihrem Gewerk und im Drehteam durchzustarten. Das Handwerk vermitteln renommierte Profis aus der Medienszene: Filmregisseur und

Drehbuchautor Sebastian Jansen, der zuletzt serielle Produktionen für ZDF und Disney umsetzte, begleitet die jungen Regisseur:innen. Den Workshop Schauspiel leiten die gebürtige Mainzerin Marlene-Sophie Haagen und der freie Schauspieler Tonio Schneider im Doppel. Der für Werbefilme ausgezeichnete Wiesbadener Kameramann

Johannes Schmidt vermittelt sein Fachwissen an die Teilnehmer:innen des Kamera-Workshops. Video-Schnitt vermittelt Video-Installationskünstler Markus Kiefer, der das filmcamp seit über 20 Jahren begleitet. Jan Gadermann, der 2022 die Silbermedaille des Studenten-Oscars gewann, leitet den Workshop Trickfilm. Der Mainzer Kameramann und Dokumentarfilmemacher Justin Peach begleitet die Dokumentarfilmer:innen.

Bis zum 14. August 2023 können sich alle Interessierten online zu ihrem Wunsch-Workshop anmelden. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://videofilmtage.de/filmcamp/.