Graffiti-Workshop von Kreisjugendpflege und Abfallwirtschaft mit Kai „Semor“ Niederhausen

Kreis Neuwied/Linkenbach. Tolles Ergebnis: Bei einem Graffiti-Workshop von Kreisjugendpflege und Abfallwirtschaft haben Jugendliche einem ihnen zur Verfügung gestellten Container viel Farbe und neuen Glanz beschert. Am Außerschulischen Lernort (ASL) in Linkenach hatte ihnen zunächst Künstler Kai „Semor“ Niederhausen die Geschichte des Graffitis erzählt und viele Fragen beantwortet. Er ging dabei auch darauf ein, welche Folgen illegales Sprayen haben kann. Anschließend entwickelte er mit den Jugendlichen gemeinsam Ideen, wie der Container verschönert werden kann. Am Ende zierten ihn die Schriftzüge „Linkenbach“, „ASL“, „Recycling“ sowie „Nature & Umwelt“. Die Biotonne „Tonnja“ fand zusätzlich einen Ehrenplatz. Die Jugendlichen – und auch die Kreisjugendpfleger – besprühten darüber hinaus Leinwände, die sie als Erinnerung mit nach Hause nahmen. Begleitet wurde der Workshop von Michael Treppesch (Leiter ASL Linkenbach) sowie den Kreisjugendpflegern Marc Maier und Simone Höhner. Die Finanzierung erfolgte durch das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“.

Bildunterschrift: Die jugendlichen Workshopteilnehmer konnten stolz auf ihr Ergebnis sein. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Schlottke