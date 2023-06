Tanz, Konzerte und Kinderprogramm im zweiten Halbjahr

Lahnstein. In der Stadthalle Lahnstein wird auch für das zweite Halbjahr wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ab Juli 2023 stehen unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne im Großen Saal.

Den Auftakt macht am Wochenende des 01. und 02. Juli die Tanzschule am Rhein mit „Once Upon A Dance“. Unter der Leitung von Dunja Klein und Anna Schultz erzählen die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule die faszinierende Geschichte des Tanzes mit eindrucksvollen Choreographien. Von Ballett über Hip-Hop und Modern-Jazz Dance bis hin zum Contemporary Dance – das Publikum wird in eine Welt voller Rhythmus und Bewegung entführt.

An beiden Tagen werden über 100 verschiedene Tänzer ihr Können auf der Bühne präsentieren. Über 200 Kostüme, die während der Aufführungen zum Einsatz kommen, verwöhnen das Publikum zusätzlich visuell. Sowohl klassische Choreographien als auch individuelle Kreationen der Schüler spielen bei der Aufführung eine Rolle. Die Vielfalt von Tanzstilen und mitwirkenden Tänzerinnen und Tänzern jeden Alters verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Tanzbegeisterte zu werden.

Ladys first heißt es am 22. Juli bei „LadysKram – das Wohlfühlevent“, das ins Leben gerufen wurde, um Frauen im Alltag eine Auszeit zu bieten.

Bei der Messe können sich kleine Unternehmen präsentieren und ihr Business fördern. LadysKram legt großen Wert darauf, dass die Besucherinnen im Mittelpunkt stehen und sich wohlfühlen. Neben einer entspannten Atmosphäre und einer Auswahl an Produkten und Dienstleistungen gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Showeinlagen.

Nicht mehr wegzudenken ist das Lahnsteiner Bluesfestival, das in diesem Jahr in seiner 43. Auflage am 23. September unter dem Motto „Non Blues Ultra“ startet und wieder einen Mix aus internationalen und nationalen Künstlern bietet:

Natalia M. King: Die Amerikanerin in Paris hat Soziologie und Geschichte studiert, als Geschirrwäscherin, Pizzabäckerin und Straßenmusikerin gearbeitet. Die Sängerin und Gitarristin ist der besondere Lahnsteiner Beitrag zum diesjährigen Kultursommer-Thema.

Jimmy Reiter: Der in der Blues-Metropole Osnabrück aufgewachsene Sänger, Gitarrist, Bandleader serviert mit seiner siebenköpfigen Gruppe einen scharfgewürzten, bläsergesättigten Blues- und Soul-Mix.

Fürs regionale Non Blues Ultra steht Gringo Meyer. Er spricht, singt und spielt Blues-Rock in kurpfälzischer Mundart.

Den renommierten, seit 1997 vergebenen Lahnsteiner Blues-Preis, den Blues-Louis, erhält diesmal der Gitarrist, Sänger und Komponist Carl Carlton aus Ostfriesland. „Er ist seit Jahrzehnten der national wie international meistgefragte deutsche Bluesgitarrist“ heißt es in der Begründung der Veranstalter.

Die Laudatio hält Volker Rebell, Autor, Moderator, Musikjournalist.

Am 25. November spielen zusammen mit Lulo Reinhardt wieder hochkarätige Gitarristen beim 13. Internationalen Gitarrenfestival. Unter der Begleitung des Percussionisten Uli Krämer wird in wechselnden Besetzungen von Solo bis Quartett gespielt – und genau diese Konstellation macht das Festival zu etwas Besonderem. Denn hier gibt es keine hintereinander abgespulten Einzelkonzerte, sondern hoch kommunikative musikalische Kreativität, gepaart mit einzigartiger Technik und Einfühlungsvermögen.

Auch für die jüngeren Besucher gibt es ein Highlight: Am 15. Dezember gastiert „Woozle Goozle – Das Woozical“ in der Stadthalle, bei dem der beliebte Kinder-TV-Held die Kids mit auf eine spannende, lehrreiche und dabei stets lustige Reise durch die Zeit nimmt. Kurz vor dem Finale des großen Kindererfinderwettbewerbs lernt Woozle das Mädchen Leonie kennen, deren Erfindung gerade zerstört wurde. Zu gerne würde sie nur fünf Minuten in die Vergangenheit reisen können, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Glücklicherweise hat Woozle gerade die „Raum-Zeitmaschine 3001“ gebaut. Allerdings funktioniert die – typisch Woozle eben – nicht ganz so wie geplant. Und los geht die verrückte Reise durch verschiedene Epochen der Zeitgeschichte. Schaffen es Woozle und Leonie wieder zurück in die Gegenwart? Und retten die beiden am Ende Leonies Erfindung?

Und am 30. Dezember kann man bei „The Best of Black Gospel – Mission Hope Tour“ die beeindruckende Kraft und Schönheit des Gospelgesangs live mit einem Chor erleben, der die besten Gospelsänger und -sängerinnen aus den USA vereint und ein unvergessliches Erlebnis bietet. In einem zweistündigen Programm singen sie instrumental begleitet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs.

Und auch auf nächstes Jahr kann man sich schon freuen: Am 07. Januar gastiert „Die Udo Jürgens Story – sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ und am 30. März das Theater Liberi mit „Dschungelbuch – das Musical“.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen und dem jeweiligen Kartenvorverkauf gibt es unter www.stadthalle-lahnstein.de.

Bild 1: 01.+02.07.2023: Once Upon A Dance (Foto: Dunja Klein / Tanzschule am Rhein)