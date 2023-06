Zahlreiche Straßen teilweise gesperrt – Wochenmarkt verlegt

Endlich wieder Deichstadtfest! Doch damit die Innenstadt vom 6. bis 9. Juli erneut zur Festmeile werden kann, geht es nicht ohne Einschränkungen für den motorisierten Verkehr. Daher müssen folgende Straßen gesperrt werden:

die Langendorfer Straße zwischen Kreisel (Andernacher Straße) und Luisenstraße ab Montag, 3. Juli (8 Uhr), bis Montag, 10. Juli (18 Uhr); sowie zwischen Marktstraße und Pfarrstraße – betrifft beide Fahrspuren einschließlich aller Parkstreifen und Parktaschen auf der Mittelinsel und am Rande – ab Dienstag, 4. Juli (6 Uhr), bis Montag, 10. Juli (18 Uhr);

die Luisenstraße zwischen den Einfahrten zu den Luisenparkplätzen (ehemals Aldi-Parkplätze) und der Einfahrt zum Schlick-Parkhaus (ehemals SWN) ab Mittwoch, 5. Juli (6 Uhr), bis einschließlich Montag, 10. Juli (circa 18 Uhr);

die Schlossstraße zwischen den Einmündungen Hermannstraße und Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße ab Mittwoch, 5. Juli (8 Uhr), bis Montag, 10. Juli (12 Uhr);

die Marktstraße zwischen den Einmündungen Engerser Straße und Hermannstraße ab Donnerstag, 6. Juli (14 Uhr), bis einschließlich Montag, 10. Juli (4 Uhr).

Außerdem werden die beiden Wochenmärkte am Dienstag, 4. Juli, und am Freitag, 7. Juli, verlegt: Statt auf dem Luisenplatz sind beide in der Fußgängerzone Engerser Straße – zwischen der Mittelstraße und der Schlossstraße – zu finden.

Wer sicher und bequem vom Deichstadtfest nach Hause möchte, kann übrigens auch wieder den Shuttleservice nutzen. Die Busse fahren von der Haltestelle am Theaterplatz vor dem Schlosstheater Neuwied zu folgenden Zeiten ab: donnerstags um 23 Uhr und 24 Uhr; freitags und samstags um 23 Uhr, 24 Uhr und 1 Uhr sowie sonntags um 21 Uhr und 22 Uhr.