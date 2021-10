Viel Spaß und schöner Fußball beim Super-Cage-Cup Neuendorf

Nach dem Turnier zur Einweihung des neuen Soccer-Cages war klar, dass diese Aktion wiederholt werden muss. Denn alle Teilnehmenden hatten einen riesigen Spaß und fragten direkt nach einer Wiederholung. Beim Super-Cage-Cup am 23. Oktober war es dann so weit. Die Teilnehmenden von 11 bis 14 Jahren zeigten bei schönstem Herbstwetter, was sie draufhaben.

Das Turnier war für fünf Mannschaften geplant und kurz nach Bekanntgabe waren die freien Plätze bereits vollständig gefüllt. Während des Turniers stand für alle der Spaß am gemeinsamen Spiel im Vordergrund. Ein besonderer Dank geht erneut an den ehrenamtlichen Schiedsrichter aus der Großsiedlung und an die vielen Teilnehmenden für das Fair Play und den Respekt untereinander. Dadurch war das Turnier für alle ein sehr schöner Abschluss der Herbstferien. Alle Beteiligten sind sich einig, dass das nicht der letzte Super-Cage-Cup auf dem neuen Bolzplatz gewesen sein soll.

Wer Interesse an der Wiederholung eines Turniers auch für andere Altersgruppen hat, meldet sich am besten bei Svenja Blomeier von der Jugend(sozial)arbeit. Gemeinsam können kleinere Turniere auch für die älteren Altersgruppen organisiert werden. Das Turnier wurde organisiert von: Jugend(sozial)arbeit St. Peter, Stadtteilmanagement Koblenz- Neuendorf, Spiel- und Lernstube „Im Kreutzchen“, Gemeinwesenarbeit „Im Kreutzchen“, TuS Neuendorf 82.

Foto: Stadtteilmanagement Koblenz-Neuendorf (Johannes Kuhl)