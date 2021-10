Nachdem die Premiere im letzten Jahr pandemiebedingt verschoben werden musste, wird der Christmas Garden Koblenz in diesem Winter die Besucher*innen in Begeisterung versetzen. Erstmals wird dieses einmalige Erfolgsformat mit einem weihnachtlich-romantischen Rundweg das beeindruckende Freigelände der Festung Ehrenbreitstein zum Leuchten bringen. Zahlreiche aufwendige Lichtinstallationen werden dank Millionen von Lichtpunkten und musikalischer Untermalung für besondere winterliche Momente für die ganze Familie sorgen. Die Fahrt mit der Seilbahn über den Rhein mit herrlichem Blick auf das weihnachtlich erleuchtete Koblenz rundet das Lichterlebnis eindrucksvoll ab. Vom 18. November 2021 bis zum 09. Januar 2022 lädt der Christmas Garden Koblenz unter freiem Himmel fast täglich von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein. Der Veranstalter empfiehlt, sich die Karten vorab online für die gewünschten Zeitfenster schnell und preisgünstiger zu sichern.

Karten gibt es auf christmas-garden.de und auf myticket.de sowie an der Geschäftsstelle der Seilbahn Koblenz (Rheinstr. 6) und der Tourist-Information Koblenz (Forum Confluentes, Zentralplatz 1). Mit dem Christmas Garden als neues touristisches Highlight in der Koblenzer Weihnachtszeit, wird die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit in der gesamten Stadt erlebbar – von der romantischen Altstadt bis zur majestätischen Kulisse der Festung Ehrenbreitstein. Weitere Informationen u.a. zum umfangreichen Hygienekonzept und den diesjährigen Highlights finden Sie hier in der Pressemitteilung. Bildunterschrift: „Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim Christmas Garden Koblenz (v.l.n.r.): Prof. Dr. Andreas Schmauder (Direktor Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein/Landesmuseum Koblenz), Claus Hoffmann (Geschäftsführer Koblenz-Touristik GmbH), David Langner (Oberbürgermeister Stadt Koblenz), Dr. Heike Otto (Generaldirektorin Kulturelles Erbe), Christian Diekmann (Geschäftsführer Christmas Garden Deutschland GmbH) und Oliver Vordemvenne (I-Motion GmbH).“